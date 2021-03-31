Корпорація Google анонсувала глобальне оновлення своїх фірмових карт. Зокрема, розробники обіцяють додати побудовані маршруту з найменшою витратою палива, AR орієнтування всередині великих приміщень, прогноз погоди для точки прибуття тощо.

Також Google планує внести понад 100 удосконалень в свої карти вже до кінця 2021 року. Щоправда, деякі з них матимуть обмеження по країнах.

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Live View

Режим Live View буде працювати на базі технології “глобальна локалізація”, що використовує ІІ для сканування десятків мільярдів зображень Street View, щоб визначити місце розташування користувача.

Коли користувач сідає в літак або поїзд, Live View може допомогти знайти найближчий ліфт і ескалатори, потрібну платформу, місце видачі багажу, стійки реєстрації, каси, туалети, банкомати тощо.

За допомогою доповненої реальності Google Maps зможе накладати підказки прямо на зображення з камери, щоб користувачеві було зручніше орієнтуватися.

Наразі режим Live View працює тільки в декількох ТЦ в Чикаго, Лонг-Айленда, Лос-Анджелеса, Нью Йорка, Сан-Франциско, Сан-Хосе і Сіетла.

Погода і якість повітря

З оновленням користувачі зможуть бачити чинну і прогнозовану температуру у тому місці, куди він чи вона планує подорож. Новий режим якості повітря показує, наскільки безпечним є повітря.

Режим погоди буде доступний у всьому світі, а якість повітря буде представлена в Австралії, Індії та США, а згодом в інших країнах.

Економія палива в дорозі

Google також розробляє нову модель маршрутизації, яка оптимізує споживання палива, використовуючи такі фактори, як нахил дороги і корки.

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Тож Google Карти зможуть прокладати маршрут з найменшим викидом вуглецю за умовчанням, якщо він має приблизно такий же час прибуття, як найшвидший маршрут.

В налаштуваннях можна буде "вибирати найшвидший маршрут" за замовчуванням, якщо вас не цікавить економія палива і викиди CO2.