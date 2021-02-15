Компанія Google анонсувала нові можливості в додатку "Google Фото". Частина з них вже реалізована. Оновлений редактор дозволить створювати якісні та ефектні відео навіть новачкам без використання складного програмного забезпечення.

У "Google Фото" з'явився професійний редактор відео. Він може обрізати і повертати відео, стабілізувати зображення, змінювати перспективу, накладати фільтри, а також регулювати яскравість, контрастність, насиченість та інші параметри. Всього користувачам буде доступно понад три десятки різних інструментів та опцій.

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Коли чекати на оновлення

Новий редактор відео вже з'явився у версії для iOS. На Android він буде доступний в найближчі тижні. Власникам платної підписки Google One відкриють доступ до можливостей, які до цього були ексклюзивами смартфонів Google Pixel.



Нові функції редагування відео вже доступні на iOS / Анімація Google

До фотографій можна застосовувати "суперфільтри" – ефекти, які створюються за допомогою систем машинного навчання в залежності від параметрів і особливостей фотографії. Також доступний фільтр "Небо" для обробки пейзажів.



Обробка пейзажів у режимі "Небо" / Анімація Google

До портретних фотографій, знятих без ефекту розмиття на смартфонах, позбавлених датчиків глибини, можна застосовувати фільтри Portrait Blur і Portrait Light, які виділяють обличчя, додають регульований ефект освітлення і розмивають фонове зображення.



Підписники Google One отримають доступ до нових ефектів машинного навчання / Анімація Google