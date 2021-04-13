Google Фото на ПК зможе копіювати текст із зображень

У десктопній версії Google Фото зявилась підтримка нової важливої функції – розпізнавання зображень Google Lens. Завдяки цьому користувачі зможуть копіювати текст з фотографій в інший файл.

Раніше функція була доступною в мобільній версії додатка. Нагадаємо, функція OCR в Google Фото дає змогу сфотографувати документ, книгу або будь-який текст, відкрити його в браузері і скопіювати його вміст в файл Office.

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Як скористатись функцією

Користувач повинен завантажити фото з текстом (наприклад, сторінку книги, вивіску, квитанцію тощо) на сайт Google Фото.

Як працює Google Lens / Фото The Verge

Далі програма має виявити текст, після цього з'явиться кнопка “Копіювати текст із зображення”. Якщо натиснути на цю кнопку, то відкривається окрема панель для копіювання і вставки. Сервіс також може виділити фрагменти, якщо немає потреби скопіювати весь текст.

Додамо, що Google Lens має значно більше можливостей на мобільних. Схоже, що копіювання тексту – поки єдине, що доступне на ПК.