Попри те, що сервіс Google Фото використовується для зберігання величезної кількост(4 трильйони) фото і відеозаписів, більшість з них ніколи не проглядаються та не видаляються. Google хоче змінити це, застосувавши алгоритми на основі штучного інтелекту для нагадування користувачам сервісу про важливі моменти життя.

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Функція "Спогади"

У 2019 сервіс запустив функцію "Спогади", яка нагадує про яскраві події минулого. Ця функція продовжуює розвиватися, завдяки чому вона зможе створювати так звані "маленькі шаблони", виділяючи на різних знімках якусь загальну деталь.

Наприклад, це може бути якийсь предмет інтер'єру кімнати, який присутній на знімках, зроблених в різний час. Сервіс буде об'єднувати такі фото у групи і демонструвати їх користувачам у вигляді спогадів. Крім того, користувачам стануть доступні спогади про найкращі події місяця, а також нагадування про важливі події, такі як дні народження та інші свята.

Функція "Кінематографічні моменти"

Ще одна нова функція називається Cinematic Moments. Загалом це допрацьована запущена у кінці минулого року функції Cinematic Photo. Даний інструмент використовує технології машинного навчання і дозволяє створювати яскраві анімації на основі схожих фото користувачів.

Нова функція створення анімованих зображень здатна органічно доповнювати втрачені частини, завдяки чому вся анімація виглядає більш плавною і природною. Користувачі також зможуть:

видаляти одну фотографію зі спогадів;

видаляти кращі спогади за місяць;

а також перейменовувати і видаляти спогади, створені на основі фото зі свят.

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Захищені паролем папки

Ще одне цікаве нововведення Google Фото полягає у можливості створення папок захищених паролем. Завдяки цій новій функції користувачі зможуть відокремлювати особисті фотографії від загальних, захищаючи їх від сторонніх очей паролем.