Фахівці з різних галузей електронної промисловості об’єдналися, щоб створити відкриті та стандартизовані інтерфейси API для розробки радіолокаційних систем. Стандартизовані API для радарів загального призначення забезпечать сумісність та швидке розгортання нових програм.

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Що відомо

Проєкт опублікований Асоціацією споживчих технологій (CTA). Відтепер відповідно до нього виробники гаджетів можуть оснащувати свої пристрої мініатюрним радаром для виконання деяких функцій.

Використовуючи жести, можна буде:

керувати автомобілем без дотику до керма,

проводити моніторинг стану здоров'я,

контролювати фізичне навантаження під час занять спортом,

шукати людей в будівлях та інше.

На початку впровадження творцям пристроїв доведеться додатково задіяти спеціальні розширення, однак надалі команда Ripple має намір заздалегідь вбудовувати їх в нові версії стандарту.

Лідируючі позиції Google і Ford в проєкт цілком зрозумілі. Вони вже встигли відзначитися успішною інтеграцією радарів в деякі свої продукти – наприклад, смарт-хаб Nest і помічник водія Ford 360.

Творці Ripple впевнені: що активніше виробники пристроїв будуть впроваджувати радари, то більше вони будуть затребувані у потенційних користувачів.