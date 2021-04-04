Зокрема, корпорація Google вже починає відкривати офіси і планує завершити процес до кінця літа. З осені співробітники повинні ходити в офіси хоча б три дні на тиждень. Якщо ж робітник хоче працювати віддалено довше ніж 14 днів. То на це йому знадобиться спеціальний дозвіл.

Цікаво IT-компанія перевела працівників на 4-денний робочий тиждень і лише виграла

При цьому в Google запевняють, що співробітники зможуть залишитися працювати віддалено навіть місяць, але повинні пояснити таку необхідність.

Хто ще згортає віддалену роботу

В Amazon почнуть повертати співробітників в офіси влітку. Компанія каже, що велика частина людей повернеться в офіси вже до осені.

Наша мета – повернутися до офісної моделі роботи. Впевнені, що в колективі створювати і вчитися ефективніше,

– йдеться в заяві компанії.

Раніше у Facebook говорили, що готові забезпечити віддалену роботу співробітникам назавжди. Але вже зараз планують до 10% людей в офіси. До осені 2021 половина офісного простору має бути зайнята. Решта зможуть і далі працювати віддалено.

У Microsoft почали частково повертати співробітників в офіси ще з 29 березня. Компанія каже, що збереже формат можливості працювати з дому частково, але лише на деякий час.

Чому працівників повертають

Причина є очевидною. У США вакцинація йде дуже високими темпами. Зараз в країні вакцинують по мільйону осіб щодня, а вакцини довели свою ефективність. Очікується, що до середини літа у США вакцинують 200 мільйонів людей, тому технологічні гіганти хочуть повернути людей в офіси до осені.