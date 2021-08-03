Про створення власного процесора Google заговорила вже давно. Схоже останнім часом власний чіпсет став трендом індустрії розробки смартфонів, однак такий крок має чимало переваг. Не дарма Apple перейшла на власні ARM процесори в iPhone та інших пристроях.

Не пропустіть Новий Google Pixel 6 з крихітною камерою вперше показали в руках користувача

Що відомо про новий процесор Google

Tensor SoC – перша модель чіпсета від Google. Поки неясно, які компоненти створені корпорацією, а які ліцензовані у інших виробників, але він має щонайменше дві важливих переваги:

співпроцесор TPU для обчислень, пов'язаних з машинним навчанням;

а також чіп безпеки Titan M2, який запропонує "максимальну кількість рівнів апаратної безпеки, ніж на будь-якому іншому смартфоні".

Тензорний процесор Google (TPU) допомагає у створенні якісних фотографій, але також переводить мову в текст без підключення до мережі і виконує інші "розумні" дії.

Що відомо про Pixel 6 та 6 Pro

Відомо, що обидві моделі виконані зі скла й металу, а під екранами буде розташовано сканер відбитків пальців. Старша модель оснащується 6,7-дюймовим дисплеєм QHD+ з частотою оновлення 120 Гц, трьома камерами на тильній стороні, включаючи телеоб'єктив з чотириразовим наближенням.

У Pixel 6 – 6,4-дюймова матриця FullHD+ з частотою оновлення 90 Гц без заокруглень з боків, а ззаду камера без телеоб'єктива.

Фото смартфонів Pixel 6 та 6 Pro

Фото Google

Анонс Google Pixel 6 та 6 Pro: дивіться відео

Більше інформації про технічні характеристики обох смартфонів рекомендуємо почитати у нашому матеріалі. Презентація Google Pixel 6 і 6 Pro відбудеться восени.