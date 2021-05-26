У Google Docs з'явилася одна з корисних функцій Word 97

Хоча сервіс Google Docs дещо поступається найсучаснішим варіантам Microsoft Word за кількістю доступних функцій, текстовим редактором можна користуватися безкоштовно і він широко застосовується – в тому числі для колективної роботи. Нещодавно у нього додали пов'язану із зображеннями функцію, яку слід було б інтегрувати ще кілька років тому.
Нова функція Google Docs
Тепер в Google Docs з'явилася можливість розміщувати зображення позаду тексту або виносити їх на передній план. Досить дивно, що Google не забезпечила такої можливості раніше - в інших текстових редакторах вона з'явилася десятиліття назад.
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Якщо раніше користувачам Google Docs доводилося шукати всілякі обхідні шляхи для розміщення слів поверх зображень, то оновлення сервісу дозволяє легко розміщувати необхідний графічний контент в документах.Важливо. Додатково це означає, що імпортовані документи Word збережуть коректне форматування.
Як вставити зображення в Google Docs
Для форматування нового типу потрібно зробити кілька простих дій:
- натиснути правою кнопкою миші по картинці;
- вибрати у випадаючому меню розділ "Параметри зображення";
- у стовпці зправа викликати підрозділ "Перенесення тексту".
Функція доступна як звичайним користувачам, так і тим, хто підписаний на Google Workspace, хоча поки нова можливість доступна не усім і буде впроваджуватися поступово.