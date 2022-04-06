Google додасть реакції Emoji у Документи

Документи Google отримують підтримку реакцій емодзі. Тож тепер відповідати на текст можна буде простим символом, окрім розгорнутих коментарів, як це було раніше.

У повідомленні компанії мовиться, що ця функція підтримує усі смайлики, доступні в останній версії, включаючи гендерно-нейтральні варіанти і звичні символи.

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Як це працюватиме

Загалом функція реакцій на конкретні сегменти тексту працює так, як і коментарі. Анімація від Google, демонструє, як функція реакції смайликів буде відображатися у вигляді третьої опція поряд з "Додати коментар" та "Запропонувати редагування" при виділенні тексту. Ви також можете скористатися пошуком у каталозі смайликів. Google каже, що ці відповіді є "менш формальною альтернативою коментарям".

Реакції Emoji стали одним з основних продуктів сучасного програмного забезпечення та доступні в багатьох програмах для обміну повідомленнями (iMessage, Facebook Messenger) та соціальних мережах (Facebook та Twitter у рамках обмеженого тестування).

Зміни в Google Docs

Реакції Emoji приходять у Google Docs, оскільки сервіс зазнає великих змін і все більше перетворюється зі звичного текстового процесора на інструмент віддаленої спільної роботи.

Інші нові функції Google Docs, про які нещодавно було оголошено, включають новий макет без сторінок і можливість легко створювати чернетки електронних листів з документа.

У Google зазначають, що реакції емодзі будуть увімкнені за замовчуванням і не можуть бути відключені. Зараз вони розгортаються для доменів швидкого випуску, але доступні для більшості користувачів Google Docs стануть після 20 квітня.

Вони також будуть доступні для користувачів таких сервісів, як: