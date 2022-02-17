Google додасть на головну сторінку пошуковика віджети: як це буде виглядати
Джерело:9to5google
Головна сторінка пошукової системи Google лаконічна: лого, пошукова стрічка та кілька кнопок. Компанія вирішила дати можливість користувачам застосувати пустий простір з користю.
Стало відомо, що Google тестує можливість додавання віджетів внизу сторінки пошуковика в десктопній версії. Видання 9to5Google, яке вже протестувало нову функцію, повідомляє, що в нижньому правому куті головної сторінки Google з'являється перемикач "Приховати вміст".
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У нижньому лівому куті відображається розташування користувача, а також повідомлення, що запропонована інформація надається на основі попередньої діяльності користувача в мережі.
Як працюють віджети Google
Коли функція віджетів активна та вікно браузера розгорнуте на весь екран, користувачеві пропонується шість віджетів-карток, які розкриваються під час наведення курсору на них. Користувачам запропоновані наступні шість віджетів:
- Погода;
- У тренді (пропонує найпопулярніший пошуковий запит);
- Що подивитися (пропонує фільми та телешоу);
- Акції/ринки;
- Місцеві події;
- Новини COVID-19.