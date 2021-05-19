Google додала в "Телефон" зручну функцію з iOS

Визначник номерів вже давно доступний користувачам на смартфонах. Сучасні апарати вміють не лише визначати сам номер, але й абонента. Так ми можемо побачити, хто нам дзвонить: чергова реклама банківських послуг або ж кур'єр доставки. Але одна справа, коли є можливість подивитися на екран, і зовсім інша, коли ви у навушниках. Завдяки Google це більше не проблема.

У новій версії програми "Телефон" від Google з'явилася функція озвучування вхідних дзвінків. Варто тільки смартфону виявити підключення навушників, він буде озвучувати, хто вам дзвонить голосом.

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Роботу функції забезпечує Google Асистент, який розробники пошукового гіганта частково вбудували в додаток "Телефон".

Як дізнатися, хто дзвонить, у навушниках

На першому етапі озвучування дзвінків, буде обмежено або номером телефону, якщо абонент не збережений у "Контактах", або його ім'ям, якщо він є в телефонному довіднику. Оголошувати назви підприємств, навіть якщо алгоритми Google змогли їх визначити, додаток швидше за все не буде. У всякому разі, Google нічого про це не говорила. Але не виключено, що в майбутньому буде впроваджена і така функціональність, враховуючи її зручність.

Судячи з усього, Google не планує обмежувати роботу нововведення лише навушниками, однак вона буде використовуватися автоматично при їх підключенні. За бажання користувач зможе активувати функцію озвучування дзвінка і в звичайному режимі, навіть якщо його смартфон взагалі не використовує зовнішні пристрої виведення. Це повинно бути зручно у ситуаціях, коли руки зайняті, а смартфон лежить десь далеко. Так можна зрозуміти, чи варто взагалі за ним бігти чи ні.

Функція озвучування вхідних дзвінків вперше виникла на iOS. Apple реалізувала її для користувачів AirPods. Там усі вхідні дзвінки озвучує Siri, однак на iOS вона ще й зачитує вміст вхідних повідомлень.

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Як увімкнути озвучування вхідних дзвінків

Функція голосового озвучування абонента доступна лише в останній версії додатка "Телефон", однак вона поширюється поступово, тому до вас може ще не добратися.

Для активації функції потрібно зробити наступні кроки:

Оновити додаток "Телефон" для Android;

Запустити "Телефон" і перейти в "Налаштування";

Включити функцію оголошення про дзвінки можна тільки в самій новій версії "Телефону";

Відкрити розділ налаштувань "АОН і спам";

Увімкнути функцію "Озвучувати абонента" (Caller ID Announcement).



Активація функції "Озвучування абонента" / Фото 9to5google

Варто зазначити, що використовувати функцію все краще, якщо ви в навушниках, в іншому випадку усі оточуючі зможуть почути усі можливі особисті назви абонентів, які ви підібрали для ваших контактів.