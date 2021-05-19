У новій версії програми "Телефон" від Google з'явилася функція озвучування вхідних дзвінків. Варто тільки смартфону виявити підключення навушників, він буде озвучувати, хто вам дзвонить голосом.
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Роботу функції забезпечує Google Асистент, який розробники пошукового гіганта частково вбудували в додаток "Телефон".
Як дізнатися, хто дзвонить, у навушниках
На першому етапі озвучування дзвінків, буде обмежено або номером телефону, якщо абонент не збережений у "Контактах", або його ім'ям, якщо він є в телефонному довіднику. Оголошувати назви підприємств, навіть якщо алгоритми Google змогли їх визначити, додаток швидше за все не буде. У всякому разі, Google нічого про це не говорила. Але не виключено, що в майбутньому буде впроваджена і така функціональність, враховуючи її зручність.
Судячи з усього, Google не планує обмежувати роботу нововведення лише навушниками, однак вона буде використовуватися автоматично при їх підключенні. За бажання користувач зможе активувати функцію озвучування дзвінка і в звичайному режимі, навіть якщо його смартфон взагалі не використовує зовнішні пристрої виведення. Це повинно бути зручно у ситуаціях, коли руки зайняті, а смартфон лежить десь далеко. Так можна зрозуміти, чи варто взагалі за ним бігти чи ні.
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Як увімкнути озвучування вхідних дзвінків
Функція голосового озвучування абонента доступна лише в останній версії додатка "Телефон", однак вона поширюється поступово, тому до вас може ще не добратися.
Для активації функції потрібно зробити наступні кроки:
- Оновити додаток "Телефон" для Android;
- Запустити "Телефон" і перейти в "Налаштування";
- Включити функцію оголошення про дзвінки можна тільки в самій новій версії "Телефону";
- Відкрити розділ налаштувань "АОН і спам";
- Увімкнути функцію "Озвучувати абонента" (Caller ID Announcement).
Активація функції "Озвучування абонента" / Фото 9to5google
Варто зазначити, що використовувати функцію все краще, якщо ви в навушниках, в іншому випадку усі оточуючі зможуть почути усі можливі особисті назви абонентів, які ви підібрали для ваших контактів.