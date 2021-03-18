У Google Chrome 89 з'явилася підтримка субтитрів у режимі реального часу

Компанія Google додала в Chrome 89 функцію субтитрів у реальному часі. Система розпізнає і показує текст з будь-яких аудіо- та відеоматеріалів, відкритих в браузері.

Функція з'явилася після релізу останнього оновлення Chrome 89. Вона працює на базі машинного навчання. Всі субтитри генеруються автоматично.

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Деталі оновлення

Опцію можна включити в налаштуваннях браузера. Для цього необхідно зайти в Налаштування, розділ "Розширені", а потім в "Спеціальні можливості". Після цього потрібно перемкнути повзунок в графі "Живі субтитри". Система завантажить необхідні для роботи файли, після чого нею можна користуватися. У разі проблем потрібно перезапустити браузер.



Як увімкнути функцію автоматичних субтитрів / Фото 24 канал

Зараз функція доступна тільки англійською мовою. Ми перевірили: опція чудово працює в поєднанні з YouTube.



Субтитри з'являються в окремому вікні внизу екрану / Скріншот 24 каналу

Раніше система вбудованих субтитрів була ексклюзивом смартфонів на Android. Вона була анонсована у 2019 році й додана на смартфони Pixel, OnePlus 8, OnePlus Nord і Galaxy S20.