Популярний браузер Chrome почав повільно здавати позиції на світовому ринку браузерів: згідно зі статистичними даними, за останні кілька місяців його частка вперше скоротилася більш ніж на 6 відсотків.

Зараз Google Chrome задіяний на 63.38 відсотка персональних комп'ютерів з підключенням до глобальної мережі. У жовтні 2020 року цей показник становив 70,3 відсотка, йдеться у звіті аналітичної компанії StatCounter.

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Що відомо

Другий рядок у рейтингу за кількістю аудиторії утримує Safari, який займає 19.25 відсотка ринку. Він показав зростання на 2,8 відсотка. Третє місце дісталось Firefox, який піднявся на 0.8 відсотка, і зараз його частка складає 3.77 відсотка.

Непогану динаміку протягом року продемонстрував новий Microsoft Edge на основі вихідних кодів Chromium. Він зумів за рік з нуля залучити 8,1 відсотка користувачів ПК.

Компанії Google безумовно є, над чим задуматися.

У мобільній сфері, що торкається користувачів смартфонів і планшетів, лідируючу позицію також утримує Chrome з 61 відсотком аудиторії. Другим за популярністю є Safari – 25,9 відсотка ринку. Третій — Samsung Internet Browser з результатом у 6,2 відсотка. Приблизно 2,4 відсотка власників гаджетів віддають перевагу китайському UC Browser.