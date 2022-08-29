У Google Chrome перестануть працювати блокувальники реклами: чому та що робити
Джерело:developer.chrome
У браузері Chrome перестануть працювати розширення, призначені для блокування реклами. Google опублікувала документ для розробників, який показує, коли це станеться.
Масове повернення реклами в браузери відбудеться у січні 2023 року. У цей період вийде апдейт, який оновить у браузері програмний інтерфейс для розширень до версії Manifest Version 3. На другій версії працюють буквально всі програми, що блокують рекламу.
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Що відомо
Зазначається, що працювати перестануть як уже встановленні заздалегідь розширення, так і ті, що будуть завантажуватись з нуля. Розробники відзначають, що після цього оновлення просто адаптуватись під новий код не вдасться.
Новий принцип блокування реклами в браузері, який підійде під Manifest V3, поки що не придуманий, проте робота в цьому напрямі вже ведеться. Скільки часу знадобиться на це, не ясно. Є імовірність, що користувачі будуть змушені якийсь час провести з рекламою, перш ніж будуть випущені нові рішення.
Таким чином для тих, хто принципово не бажає дивитися рекламу, виходом із цієї ситуації може бути перехід на альтернативні браузери. Найімовірніше, оновлення швидко розповсюдиться й на всі вебоглядачі, що працюють на рушії Chromium. Тому для заміни не підійдуть Edge, Opera, Vivaldi, Brave та інші. Чи не єдиною альтернативою залишиться Firefox. Згодом розробники випустять свої оновлення і можна буде за бажанням повернутися на звичний браузер.