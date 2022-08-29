У Google Chrome перестануть працювати блокувальники реклами: чому та що робити

У браузері Chrome перестануть працювати розширення, призначені для блокування реклами. Google опублікувала документ для розробників, який показує, коли це станеться.

Масове повернення реклами в браузери відбудеться у січні 2023 року. У цей період вийде апдейт, який оновить у браузері програмний інтерфейс для розширень до версії Manifest Version 3. На другій версії працюють буквально всі програми, що блокують рекламу.

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Що відомо

Зазначається, що працювати перестануть як уже встановленні заздалегідь розширення, так і ті, що будуть завантажуватись з нуля. Розробники відзначають, що після цього оновлення просто адаптуватись під новий код не вдасться.

Новий принцип блокування реклами в браузері, який підійде під Manifest V3, поки що не придуманий, проте робота в цьому напрямі вже ведеться. Скільки часу знадобиться на це, не ясно. Є імовірність, що користувачі будуть змушені якийсь час провести з рекламою, перш ніж будуть випущені нові рішення.

Google повідомив, що розширення на Manifest V2 працюватимуть до червня, а в січні буде лише заблоковано можливість завантажувати доповнення на цьому API та оновлювати їх. Але, тому що вони потребують постійних патчів для коректної роботи.

Таким чином для тих, хто принципово не бажає дивитися рекламу, виходом із цієї ситуації може бути перехід на альтернативні браузери. Найімовірніше, оновлення швидко розповсюдиться й на всі вебоглядачі, що працюють на рушії Chromium. Тому для заміни не підійдуть Edge, Opera, Vivaldi, Brave та інші. Чи не єдиною альтернативою залишиться Firefox. Згодом розробники випустять свої оновлення і можна буде за бажанням повернутися на звичний браузер.