За результатами дослідження, у 2022 році в Chrome було виявлено 303 вразливості і 3159 за всю його історію. Висновки ґрунтуються на даних платформи VulDB і враховують ті "діри", які були виявлені з 1 січня по 5 жовтня 2022 року.

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Кепські справи користувачів Chrome

Chrome став єдиним браузером, нові вразливості в якому було виявлено вже в перші п'ять днів жовтня:

CVE-2022-3318,

CVE-2022-3314,

CVE-2022-3311,

CVE-2022-3309,

CVE-2022-3307.

Усунути їх можна, оновивши Chrome до 106.0.5249.61.

Друге місце в "антирейтингу" 2022 року посідає Firefox зі 117 вразливостями, а третє – Microsoft Edge зі 103 вразливостями, їх на 61 % більше, ніж налічувалося у 2021 році.

Нарешті, четверте місце посів Apple Safari, а найбезпечнішим виявився Opera. У 2022 році в цьому браузері не виявлено задокументованих дір у системі безпеки взагалі, а за всю історію отримано дані лише про 344 випадки.



Рейтинг вразливості браузерів / Інфографіка Atlas VPN

Один рушій – різні показники безпеки

Цікаво, що Chrome, Edge і Opera створені на одному рушії Chromium, але різний підхід до "доопрацювання" основи призвів до таких розбіжностей у результатах. Перші два браузери виявилися найнебезпечнішими для користувачів, а Opera – найзахищеніша. Утім, вразливості в Chromium теоретично можуть зачепити всі три браузери.

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Як підвищити власну безпеку

Для того, щоб залишатися у безпеці, користувачам рекомендується регулярно оновлювати браузери до новітніх версій і проявляти особливу обережність під час завантаження плагінів та розширень, особливо з маловідомих джерел та від невідомих розробників.