Компанія Google вирішила припинити підтримку свого фірмового браузера Chrome на низці застарілих ПК. Так, починаючи з Chrome 89 в браузері не буде підтримки процесорів x86, що не володіють як мінімум набором команд SSE3 (Supplemental Streaming SIMD Extensions 3).

При чому операційна система Windows 10 сама по собі вимагає як мінімум набору команд SSE2. А от ChromeOS, Android і macOS вже і так вимагають як мінімум SSE3 для роботи.

Які ПК залишаться без підтримки

Таким чином підтримки позбавлять, здебільшого, процесори покоління до Intel Core 2 Duo. Це можуть бути процесори Intel Atom і Celeron M. При цьому більшість процесорів, випущених після 2005 року, вже мають підтримку SSE3.

Google Chrome припиняє підтримку на старих ПК / Скріншот

Так, користувачі Chrome 87 незабаром почнуть отримувати попередження про припинення підтримки. Chrome 89 більше не робитиме спроб встановити браузер на таких ПК. При запуску програмного забезпечення буде відбуватися збій.