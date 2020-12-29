Не так давно розробники Chrome змінили одну з важливих функцій браузера для вирішення проблем з приватними даними користувачів, але через цю особливість знизилася швидкодія популярного додатка. Після дослідження, команда Google опублікувала дані про реальний рівень уповільнення браузера і розповіла про апдейте рушія, покликаного вирішити цю проблему.

У чому справа

За словами інженерів Google Джоша Карліна і Шивані Шарма, у версії Chrome 85 компанія змінила структуру кешу програми. Використання єдиного сховища тимчасових файлів для всіх відвідуваних сайтів робило браузер вразливим – наприклад, один ресурс міг визначити, чи завантажений на комп'ютері інший.

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Така можливість у теорії могла дозволити хакерам зчитувати конфіденційну інформацію, включаючи список контактів, використовуючи на своїх сайтах спеціальні програмні інструменти.

Щоб уникнути подібних інцидентів, в браузері був реалізований незалежний кеш для кожного відкритого сайту – але це, в свою чергу, призвело до падіння продуктивності на 2-4%.

Як це полагодять

Для виправлення вже цієї проблеми розробники вирішили збільшити розмір індивідуального кешу для кожного ресурсу. Експериментальні версії Chrome з таким новововведенням з'являться найближчим часом. Очікується, що патч дозволить прискорити рендеринг сторінок при використанні популярного браузера.