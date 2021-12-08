Google Chrome почав втрачати користувачів: чому всі переходять на Microsoft Edge

Браузер від Microsoft крок за кроком переманює аудиторію поки ще найпопулярнішого переглядача від Google. Як повідомляє компанія Statcounter, частка Microsoft Edge у листопаді вперше перевищила 4%, що робить його третім за популярністю, після Safari та Chrome, браузером.

Єдиним великим браузером, що втратив частку ринку минулого місяця, став саме Google Chrome, на який тепер припадає 64,04% активності в інтернеті у порівнянні з 65,27% влітку. Звичайно, розрив між Edge та Chrome залишається величезним, і останній найближчим часом точно не досягне першого рядка рейтингу.

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Чому користувачі переходять на Edge

Відтоді, як минулого року було запущено новий Edge на базі Chromium, зростання його популярності багато в чому було викликане припиненням підтримки Edge Legacy та Internet Explorer, користувачів яких Microsoft переконувала перейти на новий браузер.

Проте, щоб підвищити темпи зростання, Microsoft необхідно зрозуміти, як переманити користувачів Firefox, Safari та Chrome.

Microsoft агресивно переманює аудиторію

В останні місяці Microsoft робила агресивні спроби просунути Edge, ускладнюючи зміну браузера за замовчуванням у Windows 10 та Windows 11. Компанія також представила низку нових функцій для Edge, від нової інтеграції з Microsoft 365 до інструментів, покликаних допомогти користувачам заощадити на покупках в інтернеті.

До теми Microsoft почала відмовляти користувачів від встановлення браузера Chrome

У липні Edge випередив Firefox, а тепер поповнює свою клієнтську базу шляхом користувачів, які відмовилися від Chrome. Процес триває повільно, проте Microsoft продовжує впевнено зміцнювати свої позиції.