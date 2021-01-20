У Google Chrome з'явився аналізатор паролів. Тепер браузер зможе підказати, які з них краще змінити, якщо вони недостатньо унікальні або повторюються в різних сервісах.

Опція покликана підвищити безпеку користувачів e мережі. Щоб скористатися функцією, необхідно в налаштуваннях браузера у розділі "Автозаповнення" обрати "Паролі", а потім "Перевірити паролі". Про це повідомляється на сайті Google.

Цікаво Штучний інтелект навчився визначати політичні погляди людини по фото

Нові паролі Google Chrome

У відповідь система покаже користувачеві, які паролі вона порахувала слабкими. Також браузер надасть посилання на сторінку з порадами, як створити надійну комбінацію. Власник пристрою також зможе попросити Chrome згенерувати для нього безпечні паролі. Для цього під час створення або зміни пароля у рядку його введення необхідно викликати контекстне меню правою кнопкою миші й обрати меню "Запропонувати пароль".



Браузер запропонує створити надійний пароль / Скріншот 24 каналу

За словами розробників, нововведення у 2020 році дозволили скоротити обсяг скомпрометованих даних на 37 відсотків.

Зараз функція доступна на iOS і комп'ютерах, які використовують Chrome 88-ї версії. Компанія пообіцяла найближчим часом додати опцію на Android.