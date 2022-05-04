У звичній ситуації користувачу доводиться міняти викрадений пароль самостійно, Google Chrome попереджає про те, які саме паролі та від яких сайтів чи сервісів стали доступними. Тепер же, принаймні мобільна версія браузера зможе самостійно міняти викрадений пароль користувача.

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Як це працює

Технологія Google Duplex, що дебютувала в 2018 році як доповнення штучного інтелекту голосового помічника Google Assistant, набула нової і досить цікавої можливості: вона в автоматичному режимі перевіряє паролі в браузері Chrome на пристрої під керуванням ОС Android на предмет крадіжки, після чого пропонує їх замінити.

Якщо пароль, з яким користувач увійшов до системи, знайдений в одній з викрадених баз, Google Assistant запропонує змінити його автоматично. Власнику смартфона залишиться лише підтвердити процес зміни.

У компанії зазначили, що Google Assistant перенаправить користувача на сторінку зміни пароля та сформує власну комбінацію. Однак перед підтвердженням власник смартфона зможе внести правки та, за бажання, змінити запропонований пароль самостійно.

Що там на ринку браузерів

Ситуація на ринку браузерів хоч і не швидкими темпами, однак змінюється. Лідерство, як і раніше за Chrome від Google, який займає чималу частину ринку, а от далі ситуація дещо змінилася.

Загалом таблиця популярності браузерів сьогодні виглядає ось так:

До лютого 2022-го популярність Google Chrome дещо знизилася, але як і раніше сильно випереджає конкурентів – 67,13% ринку.

На другому місці розташувався Apple Safari (9,81%), який лише трохи випереджає Microsoft Edge.

Сам же Edge із показником 8,65% розмістився на третьому місці.

Замикають п'ятірку Mozilla Firefox і Opera – 8,06% і 2,69% відповідно.

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Як зробити свій Chrome функціональнішим

Браузер від Google має низку функцій які, до того ж можна розширити з допомогою різноманітних додатків (розширень). Дістати їх можна у спеціальному веб-магазині Chrome.

В кінці 2021 року Google підготувала список найпопулярніших розширень, які користуються популярністю серед фанатів браузера. Пропонуємо ознайомитися з ними, ви точно знайдете щось цікаве та корисне для себе.