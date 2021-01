Компанія Google розширила функціональність свого фірмового сервісу Calendar. Тепер користувачам став доступним оффлайн-доступ календарів.

Таким чином, Calendar приєднався до інших сервісів, наприклад Gmail, Drive і Docs/Sheets/Slides, які вже пропонують подібну можливість, повідомляє 9to5google.

Зараз користувачі зможуть переглядати календар і події за чотири тижні. Це може бути корисним, коли користувач не в мережі або ж має ненадійний доступ до інтернету. Користувачам будуть доступні «Мої календарі», окрім нагадувань і завдань.

При цьому функції створення нових подій або редагування чинних залишаться недоступними.

Як увімкнути функцію

Аби увімкнути функцію оффлайн-доступу, потрібно зайти в налаштування Google Calendar. У розділі «Загальні» потрібно обрати опцію оффлайн і активувати її.

При цьому Google попереджає, що цю функцію не рекомендується включати на комп'ютерах загального користування.

Наразі функція доступна лише для користувачів Workspace: Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education і клієнтів некомерційних організацій.