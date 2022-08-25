Кампанія проти дезінформації буде направлена на користувачів у Польщі, Словаччині, Чехії та інші країни. Зазначається, що інформаційні матеріали будуть спрямовані на протидію наративам проти біженців, які поширюють російські пропагандисти.

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Наразі це працюватиме, як пілотний проєкт, однак він має усі шанси поширитися на інші країни – про це зазначають організатори. Польщу обрали тому, що саме ця країна прийняла найбільше українських біженців.

На яких дослідженнях базується кампанія?

Психологи з Кембриджського та Брістольського університетів створили 90-секундні ролики, спрямовані на "щеплення" людей від дезінформації. Очікується, що такий метод допоможе зменшити сприйнятливість людей до дезінформації шляхом інформування про те, як саме вони можуть бути дезінформовані.

Дослідники створили п’ять коротких відеороликів, які, на їхню думку, прищепили людям усвідомлення про п’ять технік маніпулювання:

емоційно маніпулятивна мова,

незв’язність,

фальшиві дихотомії,

пошук цапа відбувайла,

перехід на особистості.

Автори статті дійшли висновку, що відео "покращують розпізнавання технік маніпулювання" та "збільшують здатність людей відрізняти надійний вміст від ненадійного".