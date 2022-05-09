Однією із перших російських депутаток, яка зіткнулася із видаленням облікового запису Google стала Ніна Останіна. Вона отримала відповідне повідомлення про відключення акаунта від адміністрації Google.
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Акаунт Google вимкнено відповідно до наших правил щодо обмеження експорту та застосування санкцій і не може бути відновлено,
– мовиться у повідомленні Google.
У ситуації з Останіною її ютуб-канал, пов'язаний з обліковим записом, теж заблоковано.
Відомо, що подібні повідомлення про блокування облікового запису отримали російські депутати Михайло Матвєєв, Марія Бутіна та Євген Федоров.
У нещодавньому інтерв'ю "РБК-Україна" прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що партнери нашої держави допоможуть конфіскувати близько 500 мільярдів доларів заморожених активів Росії та її олігархів. Ці кошти Україна використає на користь держави.
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Як активи російської еліти вже заарештовані:
- Конфісковано яхту російського олігарха Сулеймана Керімова на острові Фіджі. Ордер на арешт судна вартістю понад 300 мільйонів доларів видав окружний суд США округу Колумбія.
- 3 травня Генеральне казначейство Франції внесло віллу Copab у Сен-Тропе олігарха Михайла Фрідмана до переліку "заморожених" російських активів. Вілла могла приносити власникам щонайменше від 180 до 440 тисяч євро на місяць.
- Зокрема, активи кіпрських компаній Фрідмана та його партнерів вартістю майже 470 мільйона гривень на рахунках в "Альфа-банку" опинилися під арештом.
- Представники російської еліти намагаються обміняти свою елітну нерухомість у Лондоні на житло у Дубаї. Таким чином вони планують обійти фінансові обмеження, впроваджені проти них Заходом.
- У Фінляндії влада ухвалила рішення про конфіскацію майна російського олігарха Бориса Ротенберга. Загальна вартість конфіскованого – 525 тисяч євро. Мова йде про два спорткари Ferrari та два моторні човни.