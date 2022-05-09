Однією із перших російських депутаток, яка зіткнулася із видаленням облікового запису Google стала Ніна Останіна. Вона отримала відповідне повідомлення про відключення акаунта від адміністрації Google.

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Акаунт Google вимкнено відповідно до наших правил щодо обмеження експорту та застосування санкцій і не може бути відновлено,

– мовиться у повідомленні Google.

У ситуації з Останіною її ютуб-канал, пов'язаний з обліковим записом, теж заблоковано.

Відомо, що подібні повідомлення про блокування облікового запису отримали російські депутати Михайло Матвєєв, Марія Бутіна та Євген Федоров.

Нагадаємо, що США, Європейський союз, а також Великобританія та Японія після вторгнення Росії в Україну запровадили низку санкцій щодо депутатів російського парламенту, які голосували за визнання незалежності так званих ЛНР та ДНР.

У нещодавньому інтерв'ю "РБК-Україна" прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що партнери нашої держави допоможуть конфіскувати близько 500 мільярдів доларів заморожених активів Росії та її олігархів. Ці кошти Україна використає на користь держави.

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Як активи російської еліти вже заарештовані: