Google Assistant відмовляється керувати розумним будинком

Голосового помічника Google Assistant можна використовувати не лише для пошуку різної інформації в інтернеті, але також для управління розумним будинком. Принаймні так повинно бути при нормальній роботі асистента. Однак зараз користувачі зіткнулися з раптовою помилкою, яка порушила функціональність сервісу.

Користувачі повідомляють про помилку у відповідь на спроби віддати команду будь-якому розумному ґаджету через Google Assistant.

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Як проявляється проблема

Помічник відповідає, що вказаний прилад ще не налаштований, пропонуючи зробити це через додаток Google Home.



Асистент видає команди, що розумна техніка ще не налаштована

Що саме не працює

Проблеми спостерігаються з розумними лампочками і світильниками, розетками, роботами-пилососами та іншими. Втім, з деякими гаджетами все працює нормально. Помилка виникає як при використанні смартфона, так і на колонках і смарт-дисплеях з підтримкою Google Assistant. При цьому вручну управляти пристроями через додаток Google Home все ще можна.

У Google вже знають про проблему і шукають спосіб її вирішити.