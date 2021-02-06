Google Assistant відмовляється керувати розумним будинком

Джерело:24 канал
Голосового помічника Google Assistant можна використовувати не лише для пошуку різної інформації в інтернеті, але також для управління розумним будинком. Принаймні так повинно бути при нормальній роботі асистента. Однак зараз користувачі зіткнулися з раптовою помилкою, яка порушила функціональність сервісу.
Користувачі повідомляють про помилку у відповідь на спроби віддати команду будь-якому розумному ґаджету через Google Assistant.
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Помічник відповідає, що вказаний прилад ще не налаштований, пропонуючи зробити це через додаток Google Home.
Асистент видає команди, що розумна техніка ще не налаштована
Проблеми спостерігаються з розумними лампочками і світильниками, розетками, роботами-пилососами та іншими. Втім, з деякими гаджетами все працює нормально. Помилка виникає як при використанні смартфона, так і на колонках і смарт-дисплеях з підтримкою Google Assistant. При цьому вручну управляти пристроями через додаток Google Home все ще можна.
У Google вже знають про проблему і шукають спосіб її вирішити.