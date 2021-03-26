Google працює над новою функцією для Google Assistant під назвою "Пам'ять". Вона представляє з себе комбінацію списку справ, додатку для заміток, списку читання і дошки для збору даних у стилі Pinterest.

Зараз функція проходить стадію внутрішнього тестування в Google. Хоча в Google Assistant вже є подібна можливість, вона підходить лише для зберігання простих даних. Нові ж можливості будуть набагато ширші.

Цікаво Штучний інтелект спробували навчити робити компліменти, але щось пішло не так

Що зберігатиме Асистент

"Пам'ять" може зберігати величезну кількість контенту різних типів, включаючи:

статті,

книги,

контакти,

події,

авіаквитки,

готелі,

зображення,

фільми,

музику,

замітки,

фотографії,

місця,

плейлисти,

продукти,

рецепти,

нагадування,

ресторани,

скріншоти,

телешоу,

відео,

вебсайти.

Опція є набагато потужнішим інструментом, ніж наявні сьогодні. Його ідея полягає в тому, щоб надати користувачеві єдиний простір для зберігання будь-яких важливих і не дуже даних з можливістю їх сортування.

Цікавою можливістю буде надання контекстної інформації: для збережених рецептів функція покаже час приготування, а до фільму додасться посилання на трейлер. Для документів будуть доступні картки зі швидким попереднім переглядом. Для збереження даних можна буде скористатися голосовою командою або спеціальним ярликом.

Функція "Пам'ять" поки знаходиться на стадії раннього тестування, і Google не готова оголосити про будь-які плани щодо її публічного запуску.