Google анонсувала розумний годинник Pixel Watch з круглим екраном
Джерело:Презентація Google
Ще одним хітом презентації I/O 2022 став ґаджет, якого так очікували фанати компанії Google – розумний годинник Pixel Watch. Він отримав круглий екран і не працюватиме з iPhone.
На цій презентації підтвердилось багато чуток. Наприклад про планшет та годинник. Останній, до речі, нещодавно загубили у ресторані, давши можливість вперше оцінити його дизайн.
Цікаво Перші Google Pixel Watch ще не вийшли, а їх уже загубили в ресторані: що кажуть про годинник
Google Pixel Watch
На відміну від смартфонів Google Pixel 7 та Pixel 7 Pro, які ніхто не думав побачити до вересня, Pixel Watch чекали саме на травневій презентації.
- Перш за все варто зазначити, що всі чутки про їх дизайн виявилися правдою.
- Пристрій отримає круглий екран і мінімалістичний дизайн.
- Зовні годинник нагадує гальку – за рахунок куполоподібного скла, плавно переходить у металевий корпус.
Смартгодинник Pixel Watch / Фото Google
- Працювати він буде під управлінням операційної системи Wear OS 3.1, розробленої спеціально для годинників.
- У наборі можливостей заявлено підтримку LTE і NFC з можливістю безконтактної оплати покупок.
- Pixel Watch вийдуть восени разом з новими смартфонами.
Про ціну компанія поки нічого не говорить. Як і про більш детальні характеристики.
Google Pixel Watch / Фото Google
Перші враження вже є
Раніше тестовий екземпляр годинника загубив хтось із працівників компанії. Новинку, яку забули в ресторані, знайшли та вже випробували. З огляду на те, що дизайн на рендерах повністю співпадає з прототипом, можна зробити висновок, що враження, якими поділився автор огляду, будуть актуальні.
- Зокрема, він наголосив, що це "найзручніший розумний годинник", який він коли-небудь носив, і що у нього складається враження, ніби його на руці немає зовсім.
- Тоді ж невідомий з ніком u/tagtech414 розповів, що товщина годинника – 14 міліметрів, маса — 36 грамів. Ширина ремінця становить 20 міліметрів.
- Його екземпляр був у неробочому стані, тому про програмне забезпечення він сказати нічого не зміг.
- Окремі деталі інтерфейсу можна було побачити під час презентації.
Інтерфейс Google Pixel Watch / Фото Google
Інтерфейс Google Pixel Watch / Фото Google
Інтерфейс Google Pixel Watch / Фото Google