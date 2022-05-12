На цій презентації підтвердилось багато чуток. Наприклад про планшет та годинник. Останній, до речі, нещодавно загубили у ресторані, давши можливість вперше оцінити його дизайн.

Цікаво Перші Google Pixel Watch ще не вийшли, а їх уже загубили в ресторані: що кажуть про годинник

Google Pixel Watch

На відміну від смартфонів Google Pixel 7 та Pixel 7 Pro, які ніхто не думав побачити до вересня, Pixel Watch чекали саме на травневій презентації.

Перш за все варто зазначити, що всі чутки про їх дизайн виявилися правдою.

Пристрій отримає круглий екран і мінімалістичний дизайн.

Зовні годинник нагадує гальку – за рахунок куполоподібного скла, плавно переходить у металевий корпус.



Смартгодинник Pixel Watch / Фото Google

Працювати він буде під управлінням операційної системи Wear OS 3.1 , розробленої спеціально для годинників.

, розробленої спеціально для годинників. У наборі можливостей заявлено підтримку LTE і NFC з можливістю безконтактної оплати покупок.

Pixel Watch вийдуть восени разом з новими смартфонами.

Про ціну компанія поки нічого не говорить. Як і про більш детальні характеристики.



Google Pixel Watch / Фото Google

Перші враження вже є

Раніше тестовий екземпляр годинника загубив хтось із працівників компанії. Новинку, яку забули в ресторані, знайшли та вже випробували. З огляду на те, що дизайн на рендерах повністю співпадає з прототипом, можна зробити висновок, що враження, якими поділився автор огляду, будуть актуальні.

Зокрема, він наголосив, що це "найзручніший розумний годинник", який він коли-небудь носив, і що у нього складається враження, ніби його на руці немає зовсім.

Тоді ж невідомий з ніком u/tagtech414 розповів, що товщина годинника – 14 міліметрів, маса — 36 грамів. Ширина ремінця становить 20 міліметрів.

Його екземпляр був у неробочому стані, тому про програмне забезпечення він сказати нічого не зміг.

Окремі деталі інтерфейсу можна було побачити під час презентації.



Інтерфейс Google Pixel Watch / Фото Google



Інтерфейс Google Pixel Watch / Фото Google



Інтерфейс Google Pixel Watch / Фото Google