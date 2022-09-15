Початково сума штрафу складала 4,34 мільярда євро, однак після всіх апеляцій, які подавала компанія, цифра трішки зменшилась – до 4,125 мільярда євро. Але навіть після цього це все ще найбільший штраф в історії ЄС.

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Чому оштрафували Google

Якщо підсумувати всі три звинувачення, то величезний штраф компанія отримала через об'єднання Google Search і браузера Chrome з операційною системою Android. Простіше кажучи – Google є монополістом і ЄС не погоджується з тим, як компанія ліцензує Android та пов'язані з ним додатки. Play Store і Google Play Services необхідні розробникам для створення конкурентоспроможних смартфонів, але отримання їх від Google вимагає підписання низки контрактів, які, на думку ЄС, пригнічують конкуренцію.

Google поставляє Chrome і Search у комплекті з Android. Компанія вимагає від виробників підписати "Угоду про розповсюдження мобільних додатків" (MADA), в якій йдеться про те, що виробники, які хочуть включити один продукт Google, повинні додати одразу велику їх колекцію та зробити Google за замовчуванням. Існують навіть вимоги щодо того, де мають бути розміщені іконки та віджети.

Другим незаконним обмеженням є "Угода про боротьбу з фрагментацією", яка передбачає, що будь-хто, хто створить форк (відгалуження) Android, навіть як окремий продукт або під іншим брендом, буде миттєво позбавлений ліцензії на додатки Google для своєї компанії.

Третє питання стосується угод Google про розподіл доходів, які дають виробникам, які дотримуються всіх цих правил, частку доходів від пошуку й реклами Google, які генерує клієнт.

Комісія ЄС встановила, що "метою всіх цих обмежень був захист і зміцнення домінуючого становища Google".

Компанія вже поступово розгортає відповідні рішення, щоб змінити свій підхід з усіх трьох питань. Це вже другий великий програш Google у судах ЄС. Компанія також була оштрафована на 2,4 мільярда євро за об'єднання магазинів Google з пошуком і на 1,5 мільярда євро за об'єднання пошуку та реклами. Загалом Google оштрафовано в ЄС на 8,25 млрд євро.