У новій версії Google Chrome за замовчуванням буде використовувати безпечний протокол HTTPs, коли користувач вводить адресу сайту без вказівки конкретного протоколу. Це має підвищити безпеку в інтернеті.

Раніше Chrome завантажував домен через протокол HTTP. Та вже у версії Chrome 90 буде застосовуватись нова установка за замовчуванням.

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Причому це стосується як версії Chrome для ПК, так і для Android. Згодом така ж функція з'явиться і в Chrome для iOS.

Як це працюватиме

Щоправда, сайт, який користувач має намір відвідати, вже повинен підтримувати HTTPs. Якщо ж сайт ще не підтримує цей протокол, то браузер замість нього буде перемикатись на стандартний HTTP.

Таке ж перемикання також відбудеться в разі помилок сертифіката або проблем з підключенням.

В чому переваги

Як вже було згадано, це має підвищити безпеку в мережі. Річ у тому, що протокол HTTPs шифрує інформацію, передану по мережі, наприклад шлях та назву ресурсу (сторінки), параметри запиту, заголовки та куки, які часто містять ідентифікаційні дані про користувача тощо.

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Також Google як і раніше буде попереджати користувачів про ризики відвідування веб-сайтів з протоколом HTTP.

Крім поліпшень з точки зору безпеки оновлення дасть змогу скоротити час завантаження, адже це усуває перенаправлення з HTTP на HTTPS на багатьох сайтах, що вже підтримують протокол HTTPs.