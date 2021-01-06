Використовуючи нову комбінацію молекул-випромінювачів, японські вчені вирішили головну проблему дисплеїв з органічними світлодіодами. Вони домоглися такої ж високої продуктивності джерела синього світла, що й у червоного й зеленого.

Органічні світлодіоди, відомі яскравими кольорами, контрастністю й можливістю створення на їх основі гнучких екранів. На відміну від технології РК дисплеї OLED не вимагають підсвічування й можуть вмикатися й вимикатися незалежно. Однак до недоліків органічних світлодіодів відноситься низька ефективність і стабільність синього світлодіода, пише EurekAlert.

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Як все працює

Попри те, що діоди синього світіння, засновані на процесі флуоресценції, часто застосовуються в комерційних дисплеях, у них низька максимальна продуктивність. Так звані флуоресцентні випромінювачі можуть досягати ідеальної квантової ефективності у 100%, але зазвичай мають більш короткий термін служби і вимагають дорогих металів: іридію або платини.

Як альтернативу вчені розробляють молекули, що випромінюють світло на основі процесу термічно активованої сповільненої флуоресценції (TADF), яка може досягати високої ефективності без атомів металів. Однак такий підхід часто дає світіння у більш широкому діапазоні кольорів. У такому випадку потрібно застосування фільтрів, які витрачають зайву енергію.

Вирішення проблеми

Дослідники з Університету Кюсю придумали, як обійти цю проблему. Вони створили унікальний випромінювач на основі TADF з чисто синім світінням, і зробили так, щоб молекули, які перетворюють електрику у світло, не руйнувалися у процесі використання світлодіода протягом тривалого часу.

Метод, названий вченими гіперфлуоресценцією, дозволив домогтися більшого терміну служби при високій яскравості у порівнянні з іншими OLED з аналогічною чистотою світіння.

У ході експерименту вчені досягнули дворазового збільшення терміну служби при високій яскравості і встановили, що новий світлодіод може працювати при 50% яскравості протягом 10 000 годин. Цього все ще занадто мало для практичного застосування, але винахідники сподіваються, що на їхній підхід чекає велике майбутнє.