Що відомо про останнього правителя Ацтекської імперії

Останнім правителем Ацтекської імперії був Куаутемок, що в перекладі з мови науатль означає "Орел, що спускається". Він очолив країну після загибелі від рук іспанців у 1520 році імператора Монтесуми II, а потім і його спадкоємця Куітлауака, який заразився завезеною конкістадорами віспою.

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Куаутемок очолював оборону Теночтітлана, проте у серпні 1521 року був схоплений під час невдалої втечі. На початку 1525 року Кортес звинуватив колишнього правителя у змові та наказав повісити.

Знахідка вчених

Кілька років тому вчені повторно відкрили один з небагатьох доіспанських мезоамериканських головних уборів, що збереглися, з пір'я, який перебував у музейній колекції як головний убір Куаутемока.

Крім нього, у світі відомо лише сім подібних предметів, більша частина з яких зберігається в європейських музеях, у тому числі відома корона з пір'я, що належала Монтесумі II.

Передбачалося, що убір Куаутемока виготовили у XVI столітті. Його відрізняв мініатюрний розмір – діаметр всього артефакту близько 28 сантиметрів, а порожнини, де мала бути голова – лише 8,5 сантиметра.

Антрополог Леонардо Лопес Лухан з Національного інституту антропології та історії спільно з вченими з Мексики та Франції досліджував головний убір Куаутемока, який зараз виставлений у Національному музеї антропології. На їхню думку, артефакт, зроблений переважно з пір'я, взагалі було неможливо носити на голові.



Те, що вважалося головним убором Куаутемока / Фото mexiconewsdaily

Два зразки, взяті з головного убору, були відправлені до лабораторії міста Познань для проведення радіовуглецевого аналізу. Вченим вдалося визначити, що предмет був виготовлений між 1626 та 1810 роками, тобто як мінімум через сто років після страти правителя ацтеків.

Цей артефакт потрапив у музейну колекцію завдяки Ежену Бобану – французькому торговцю витворами мистецтва, який працював особистим антикваром мексиканського імператора Максиміліана І. Лопес наголосив, що через руки цієї людини пройшли багато музейних експонатів, частина яких виявилася підробкою.

Вчені наголосили, що досліджений артефакт все одно залишається рідкісним та гарним твором. На їхню думку, його могли виготовити десь у Південній Америці, наприклад, в Амазонії чи Андському регіоні. Ймовірно, це частина скіпетру, що тримали в руках.