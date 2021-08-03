Типовий та найбільш розповсюджений "житель" Головного поясу астероїдів – це кам'яний астероїд. Переважно це хондрити S-типу та C-типу. Ще далі розташовуються астероїди D-типу, які утворилися далі, ніж більшість тіл Головного поясу. Їхня характерна особливість – червонуватий колір. Та нещодавно у Головному поясі були виявлені два об'єкти, які були значно червонішими за D-тіла. Це може свідчити про те, що утворилися вони на краю Сонячної системи.

Цікаве за темою Астероїд, який знищив динозаврів – звідки він прилетів



Розповсюдження певних типів астероїдів / Фото Phys.org

Деталі дослідження

Екстрачервоні космічні тіла переважно представлені так званими транснептуновими об'єктами. Такі об'єкти, як зрозуміло з назви, розташовані за орбітою Нептуна на величезній відстані від Землі.

Об'єкти з таким спектром виявили й в Головному поясі. Характерно, що обидва астероїди відомі людям ще з XIX століття:

203 Pompeja – великий астероїд Головного поясу. Діаметр космічного тіла становить близько 116 кілометрів. Відкритий у 1879 році та названий на честь міста Помпеї, яке у 79 році нашої ери було зруйноване внаслідок виверження вулкану Везувій. 269 Justitia – доволі великий астероїд Головного поясу. Діаметр космічного тіла становить близько 55 кілометрів. Відкритий у 1887 році та названий на честь Юстиції, богині правосуддя.

Астрономи проводили спектроскопічні спостереження об'єктів, коли виявили, що ці два астероїди мають колі, червоніший, ніж тіла D-типу. Червоний колір зумовлюється органічними речовинами, які вкривають космічні об'єкти.

Вчені вважають, що обидва космічні тіла сформувалися за межами сучасної орбіти Нептуна.

Про місію до астероїдів "Троянська" міжпланетна станція NASA прибула до космічного центру

Звідки ці два астероїди взялися?

Опираючись на свої знання, вчені зробили припущення, що об'єкти потрапили на свої нинішні орбіти на ранньому етапі формування Сонячної системи.

Ймовірніше за все, така доля спіткала їх через рух планет-гігантів та переміщення їх на сьогоднішні стабільні орбіти. Як вважається, ці переміщення "вибили" безліч об'єктів з їхніх тодішніх орбіт:

Одні були викинуті в сторону хмари Оорта, а, можливо, й за межі Сонячної системи.

Інші, навпаки, "посунули" в сторону центру. Це, наприклад, викликало Пізнє важке бомбардування, наслідки якого ми можемо побачити, поглянувши на Місяць.

Тому, ймовірно, що саме гравітаційні процеси, викликані переміщення планет-гігантів, призвели до того, що два червоні астероїди перемістилися з далекого краю Сонячної системи до Головного поясу астероїдів.