Головне управління розвідки розповіло, як "Роскосмос" обходить міжнародні санкції

Українська розвідка пильно слідкує за окупантами. Цього разу там розповіли, як російському космічному агентству вдається обходити санкції.

Повідомляється, що російська державна корпорація активізує свої розрахунки через "Газпромбанк". Йому поки що щастило – на сьогодні цей російський державний банк мало постраждав від міжнародних санкцій.

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Що відомо

Певні обмеження щодо нього було анонсовано лише 8 травня, але вони стосуватимуться персонально керівників установи. Тож "Роскосмос" та інші російські монополісти, прогнозують у ГУР, нарощуватимуть об’єм міжнародних платежів, використовуючи його ресурси.

Загалом, щоб зменшити вплив міжнародних санкцій "Роскосмос" розіслав у підпорядковані структури документ "Про організацію розрахунків в умовах санкцій". Він передбачає наступні заходи:

Обмеження проведення розрахунків в іноземній валюті та переведення розрахунків по укладених контрактах в рублі;

Мінімізація обсягів іноземної валюти на рахунках банків, стосовно яких запроваджено санкції;

Відкриття рахунків у дочірніх установах іноземних банків або російських установах, які не підпадають під санкції;

Відпрацювання інструкції щодо порядку інвестування вільних грошових коштів корпорації "Роскосмос".

Попри це, космічне агентство, яким сьогодні керує Дмитро Рогозін, все ж постраждало від санкцій. Наприклад, Росія залишилася від європейського обладнання, яке планували встановити на апарати в рамках місій на Місяць. Тепер "Луна-26" і "Луна-27", імовірно, будуть перенесені. Принаймні на це вже натякав Рогозін в одному зі своїх численних інтерв'ю пропагандистським ЗМІ.

, 8 травня Сполучені Штати анонсували новий пакет санкцій проти Росії, до якого ввійшли обмеження проти керівників "Газпромбанку". Саме через цю установку більшість Європи купує російський газ. Санкції не включають повний блок діяльності, заборону операцій з банком чи заморожування його активів. Як уточнили в Білому домі, це "сигнал про те, що Газпромбанк не є надійним притулком". Крім того, нові санкції направлені на відрізання деяких контрольованих Кремлем ЗМІ від американських рекламодавців і технологій, заборону Росії використовувати такі послуги, як менеджмент або корпоративні консультації та бухгалтерський облік, а також новий експортний контроль проти промислового сектору РФ.