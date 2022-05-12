Повідомляється, що російська державна корпорація активізує свої розрахунки через "Газпромбанк". Йому поки що щастило – на сьогодні цей російський державний банк мало постраждав від міжнародних санкцій.
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Що відомо
Певні обмеження щодо нього було анонсовано лише 8 травня, але вони стосуватимуться персонально керівників установи. Тож "Роскосмос" та інші російські монополісти, прогнозують у ГУР, нарощуватимуть об’єм міжнародних платежів, використовуючи його ресурси.
Загалом, щоб зменшити вплив міжнародних санкцій "Роскосмос" розіслав у підпорядковані структури документ "Про організацію розрахунків в умовах санкцій". Він передбачає наступні заходи:
- Обмеження проведення розрахунків в іноземній валюті та переведення розрахунків по укладених контрактах в рублі;
- Мінімізація обсягів іноземної валюти на рахунках банків, стосовно яких запроваджено санкції;
- Відкриття рахунків у дочірніх установах іноземних банків або російських установах, які не підпадають під санкції;
- Відпрацювання інструкції щодо порядку інвестування вільних грошових коштів корпорації "Роскосмос".
Попри це, космічне агентство, яким сьогодні керує Дмитро Рогозін, все ж постраждало від санкцій. Наприклад, Росія залишилася від європейського обладнання, яке планували встановити на апарати в рамках місій на Місяць. Тепер "Луна-26" і "Луна-27", імовірно, будуть перенесені. Принаймні на це вже натякав Рогозін в одному зі своїх численних інтерв'ю пропагандистським ЗМІ.