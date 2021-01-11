Оригінальний фільм "Зоряні війни", що пізніше став відомий під назвою "Зоряні війни. Епізод IV: Нова надія", випустили у 1977 році. Голографічна трансляція принцеси Леї з дроїда R2-D2 надихнула вченого Тейлора Скотта і він узявся створювати таку ж технологію в реальності.

Заснована паном Скоттом компанія IKIN з Сан-Дієго знаходиться на порозі досягнення мети. Під час виставки CES IKIN зустрінеться з потенційними інвесторами та обговорить розроблений аксесуар для смартфона, який обіцяє перетворити контент на пристрої в тривимірні голограми й до того ж буде доступним за ціною, пише USA Today.

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Нова технологія – вже реальність

Протягом багатьох років люди вважали голографічну комунікацію свого роду ідеалізованим чарівним майбутнім, а насправді це 2021 рік,

— заявив Тейлор Скотт.

Аксесуари IKIN створюють тривимірні голограми, які можна переглядати при денному світлі зі смартфонів Android або iOS за допомогою спеціальної запатентованої лінзи з хімічного полімеру — перший патент винахідника стосувався саме полімерів.

IKIN сама буде створювати голографічний контент. Компанія вже розробила ігри та технічні демонстрації. Втім, очікується, що і розробники мобільних додатків в майбутньому будуть освоювати цю технологію.

Для запуску голограм потрібно буде купити аксесуар, розроблений під розміри конкретного смартфона. З його допомогою, наприклад, можна буде проглянути фотогалерею смартфона так, немов людина "дивиться картинну галерею". А при виборі відповідних зображень вони будуть виводитися в 3D: їх можна буде обертати та збільшувати.

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Подібну взаємодію можна пристосувати й до ігор. В цьому випадку пальці будуть виступати контролером. А відеоконференції та зустрічі зможуть мати реальну глибину.

У нашій технології багато застосувань крім ігор. Багатоекранна функціональність, взаємодія з соціальними мережами – ми дійсно збираємося використовувати всю цю екосистему,

– каже технічний директор Джо Уорд.

Коли чекати

IKIN планує випустити перші аксесуари вже цього року. Продукт, торгова марка якого називається RYZ, спирається на штучний інтелект, який підлаштовується під кожного користувача, і середовище, в якому використовується. Розташування голограми буде підлаштовується під положення очей і голови користувача.

Компанія вже розробляє пристрої, здатні виводити більші голограми. Як кажуть розробники, це величезний стрибок, який приведе нас до втілення футуристичної ідеї з "Зоряних воєн", про яку ми мріяли роками.

IKIN залучила понад 13 мільйонів доларів інвестицій і шукає стратегічного партнера, щоб залучити ще як мінімум 10 мільйонів доларів.