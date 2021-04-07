Голландець зламав 13 762 облікові записи і отримав понад 2 роки в'язниці

Житель Нідерландів зламував облікові записи користувачів інтернет-магазинів. Загалом він отримав доступ по 13 762 сторінок. За це його засудили до понад двох років позбавлення волі та штрафу.

Минулого тижня голландський суд засудив 27-річного жителя міста Арнем до 27 місяців тюремного ув'язнення і штрафу в розмірі 10 000 євро за злом 13 762 облікових записів в місцевих інтернет-магазинах. Його ім'я не розголошується.

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У чому він винен

Чоловік був визнаний винним в покупці 3 700 000 облікових даних і використанні автоматизованих інструментів для підбору цих логінів і паролів.

Після отримання доступу він використовував фінансові дані, пов'язані з цими обліковими записами, для покупки предметів розкоші, які потім відправляв на свою домашню адресу.

Журналісти відзначають, що винесений вирок є одним з найбільш суворих за злочини, пов'язані із захопленням облікових записів, за всю історію Нідерландів. Назви магазинів, які постраждали, не називаються.

Суддя засудив злочинця до 27 місяців тюремного ув'язнення, хоча сторона обвинувачення наполягала на 30 місяцях.