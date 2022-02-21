Гнучку робо-руку "навчили" пітніти, щоб уникнути перегрівання

Роботи зазвичай зроблені з металу та двигунів, тому вони можуть легко перегрітися та перестати працювати. Щоб уникнути цієї проблеми, дослідники з Корнельського університету створили м'яку роботизовану руку, яка може охолоджуватися, так само як і ми – пітніючи.

Як це працює

Рука складається з трьох порожніх пальців надрукованих на 3D-принтері з гідрогелю. Кожен палець наповнений водою та покритий поверхневим шаром мікропор.

Не пропустіть Японська компанія створила місяцехід з руками: відео випробувань

Пори закриті за низьких температур, але якщо температура перевищує 86 F (30° C), поверхневий шар розширюється, дозволяючи порам відкриватися і випускати воду, охолоджуючи робота. Пальці робота втричі ефективніше пітніють, ніж люди, кажуть дослідники у статті, опублікованій у журналі Science Robotics.

Робот, що пітніє для охолодження: дивіться відео

Що це дає на практиці

Такий підхід може дозволити роботам працювати довше і за умов, коли ви не можете охолодити їх за допомогою вентиляторів або кондиціонерів. Проте є й недоліки: зараз немає можливості поповнити рівень рідини в роботі, а додана волога може погіршити здатність роботів захоплювати предмети.

Крім того, представлений робот надзвичайно простий, однак вчені продовжать напрацювання у цьому напрямку і надалі зможуть запропонувати нові механізми.