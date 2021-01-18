Чутки про гнучкий смартфон від Xiaomi з'являються вже не перший рік. І хоч виробник не дає жодних натяків на те, коли ж чекати новинку, в мережі з'являються все більше чуток про цей смартфон.

Так, у китайському метро помітили смартфон, що цілком може бути складеним девайсом від Xiaomi. Щоправда, пристрій було укладено в кейс, що приховує дизайн, повідомляє Gsmarena.

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Що відомо

Про характеристики складного смартфона Xiaomi поки що практично нічого невідомо. На фотографіях можна лише бачити, що в ньому використовується оболонка MIUI 12, а ємність вбудованого сховища становить 256 ГБ.

Гнучкий смартфон Xiaomi

Фронтальної камери не видно, можливо вона вбудована а екран. У розкладеному стані кнопки живлення та регулювання гучності розташовані на правій грані корпусу.

До речі, раніше інсайдери стверджували, що в 2021 році компанії Oppo, vivo, Xiaomi і Google представлять свої версії складних смартфонів. Свіжі фото є ​​підтвердженням попередніх чуток.