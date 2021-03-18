Інформація про гнучкий iPhone періодично з'являється вже не перший рік. Тож графічний дизайнер Technizo Concept у співпраці з LetsGoDigital зібрав чутки і витоки та зробив серію 3D-рендерів майбутнього смартфона iPhone Flip.

Інсайдери припускають, що вихід гнучкого смартфона може відбутися вже в наступному році. Найбільше чуток сходяться на тому, що iPhone Flip отримає форм-фактор "жабки", як Samsung Galaxy Z Flip чи оновлена версія Motorola Razr.

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Що ще відомо про iPhone Flip

Також інсайдери кажуть, що в пристрої буде використаний гнучкий дисплей, виробництв Samsung.

Щодо знаменитого вирізу у верхній частині екрану, то за чутками, він залишиться, однак буде меншого розміру. Основна камера буде мати такий же дизайн, як у iPhone 12 Pro.

Так може виглядати iPhone Flip: дивіться відео

Поруч з блоком камери розмістять додатковий екран, де буде інформація про дату, час, повідомлення додатків, прогноз погоди тощо. Користувач відразу буде бачити, від кого надходить дзвінок або повідомлення.

Цей додатковий екран також можна буде використовувати як основну камеру для того, щоб робити якісні селфі.