Google спростила перенесення фотографій з Gmail в "Google Фото"

Компанія Google додала в Gmail нову кнопку "Зберегти в фото", яку можна використовувати, щоб автоматично зберегти вкладені у повідомленнях Gmail фотографії прямо в "Google Фото". Раніше користувачам доводилося спочатку завантажувати зображення, а вже потім вручну додавати їх у "Фото".

Наразі функція працює лише для зображень у форматі JPEG. Нова можливість відкрита для клієнтів Google Workspace і G Suite, а також для користувачів з особистими обліковими записами Google. Для усіх користувачів нова функція стане доступна в найближчі тижні.

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Безлімітний Google Фото перестає бути безкоштовним

Варто зазначити, що нова функція з'являється у той час, коли необмежене сховище для фотографій "високої якості" в "Google Фото" зникне. Сервіс почне стягувати плату за зберігання фотографій у "високій якості" після подолання ліміту в 15 ГБ.

Станеться це, 1 червня 2021 року. Попри те, що компанія оголосила про це за півроку, вона абсолютно не розповіла, як користувачам підготуватися до переходу на нову модель роботи сервісу.

Важливо відзначити, що будь-які зображення, завантажені до вступу змін в силу, не будуть враховуватися при новому ліміті. Про те, як вивантажити фотографії та ролики з "Google Фото", читайте у нашому матеріалі.

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