Наразі функція працює лише для зображень у форматі JPEG. Нова можливість відкрита для клієнтів Google Workspace і G Suite, а також для користувачів з особистими обліковими записами Google. Для усіх користувачів нова функція стане доступна в найближчі тижні.
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Безлімітний Google Фото перестає бути безкоштовним
Варто зазначити, що нова функція з'являється у той час, коли необмежене сховище для фотографій "високої якості" в "Google Фото" зникне. Сервіс почне стягувати плату за зберігання фотографій у "високій якості" після подолання ліміту в 15 ГБ.
Важливо відзначити, що будь-які зображення, завантажені до вступу змін в силу, не будуть враховуватися при новому ліміті. Про те, як вивантажити фотографії та ролики з "Google Фото", читайте у нашому матеріалі.
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