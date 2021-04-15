До речі, в компанії додають, навіть якщо кандидат не на всі 100% відповідає вимогам, все ж варто спробувати свої сили та відправити резюме.

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Відкриваючи офіс інжинірингу Glovo прагне нарощувати свою присутність в Києві саме у сфері розробки.

Кого шукають

Ідеальний кандидат для Glovo буде відповідати таким вимогам:

Досвід в управлінні великомасштабними розподіленими системами, великими командами розробки;

Досвід в роботі з міжнародними командами;

Досвід роботи керівником розробки в мінливому, сфокусованому на продукті і гнучкому середовищі;

Розуміння того, на що впливають зміни в команді розробки і як найкраще цим керувати;

Хороша розмовна та письмова англійська.

У цій ролі ви станете першим членом українського офісу розробки, і будете допомагати нам швидко розвивати команду в Києві, в партнерстві з київською керівною командою,

– сказано в описі вакансії.

Такий співробітник буде звітувати безпосередньо перед CTO компанії, і одним з його основних завдань стане найм розробників, які зможуть працювати над платформами і продуктами Glovo.