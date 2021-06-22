Вчені виявили послідовність у глобальних катаклізмах: вони слідують певному циклу

Геологи з Нью-Йоркського університету виявили, що геологічна активність Землі підпорядковується циклу. Вони не знають, що його викликає.

Дослідження опублікували в Geoscience Frontiers. Виявилось, що геологічна активність Землі підпорядковується циклу тривалістю в 27,5 мільйона років.

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Катаклізми і циклічність

За останні 260 мільйонів років виникли і вимерли динозаври, Пангея розділилася на континенти і острови, які ми бачимо сьогодні, а люди швидко і незворотно змінили світ, у якому ми живемо.

Нове дослідження стародавніх геологічних подій показує, що на планеті спостерігається повільне, але стійке зростання геологічної активності приблизно кожні 27,5 мільйона років. У цих проміжках часу групувалося по вісім і більше подій, які змінювали світ.

Багато вчених вважають, що геологічні події випадкові в часі. Серед таких подій морські та неморські вимирання, великі океанічні безкисневі явища, континентальні паводкові виверження, коливання рівня моря, глобальні імпульси внутрішньоплитного магматизму, а також зміни морського дна і реорганізація плит,

— заявили дослідники, провівши новий аналіз віку 89 добре вивчених геологічних подій за останні 260 мільйонів років.

Геологи давно вивчають потенційний цикл геологічних подій. Ще у 1920-х і 1930-х роках вчені припустили, що геологічний літопис має цикл в 30 мільйонів років. Однак досі невідома причина такої активності.

Вчені лише припускають, що ці циклічні імпульси тектонічної активності і зміни клімату можуть бути результатом геофізичних процесів, пов'язаних з динамікою тектоніки плит і мантійних шлейфів, або можуть визначатися астрономічними циклами, пов'язаними з рухом Землі в Сонячній системі і Галактиці.

На щастя для нас, дослідницька група зазначає, що до наступного піку залишилося ще 20 мільйонів років.