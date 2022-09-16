Вчені хочуть знову заморозити полюси Землі, однак не всім подобається їхній план: що не так

Група вчених хоче спробувати заморозити льодовикові шапки, які стрімко тануть на полюсах Землі. Однак план, який вони пропонують, викликає багато суперечок серед експертів.

Для цього плану сподіваються задіяти 125 масивних військових літаків, які випустять величезну кількість мікроскопічних аерозольних хімікатів над Північним і Південним полюсами. Подібну ідею пропонували й раніше, зокрема Білл Гейтс, однак тоді йшлося про розпилення крейди. Обидва плани були розкритиковані окремими вченими.

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Що пропонують зробити

Згідно з планом, мікроскопічні частинки діоксиду сірки будуть випущені на висоті 13 кілометрів і заблокують частину сонячного світла, захищаючи полярні регіони від сонячної спеки. Згідно з даними дослідника Єльського університету Уейка Сміта, трохи більше 13 тонн частинок, випущених в потрібний час року, можуть охолодити полярні регіони на відчутні 3,6 градуса за Фаренгейтом.

Таким чином хоча б частина льодовиків, які зникли за останні роки, можуть відновитися. Це потягне за собою зменшення рівня моря, повернення колишніх ареалів проживання місцевих тварин тощо.

Критика

Критики зустріли такий план сонячної геоінженерії вкрай негативно. Вони називають це "жахливою ідеєю" і кажуть, що затінення сонця може мати непередбачувані наслідки, в тому числі негативний вплив на сільськогосподарські системи.

Експерти при цьому згадують торішній експеримент, який намагалися провести гарвардські дослідники в Швеції. Вони пропонували перевірити ідею за допомогою метеорологічних аеростатів для збору попередніх даних над північною частиною країни. Однак місцеві жителі порахували експеримент занадто суперечливим і змусили відмовитися від цієї ідеї.

Але полярні регіони, на відміну від північної Швеції, є вкрай малонаселеними, стверджує Сміт.

Якби рівняння ризику і вигоди виправдало себе де-небудь, то це було б на полюсах. Будь-який навмисний поворот глобального термостата представляв би загальний інтерес для всього людства,

– каже вчений.

Хай там як, але подібні ідеї звучать дедалі частіше. В умовах, коли країни не можуть досягти реального зменшення викидів вуглецю, вчені змушені шукати інші шляхи для охолодження планети й стримування глобального потепління.