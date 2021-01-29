Глобальна презентація Xiaomi Mi 11: в компанії назвали дату

Китайський виробник Xiaomi оголосив дату міжнародного анонсу нового фірмового флагмана Xiaomi Mi 11. Журналісти вже почали отримувати запрошення на презентацію.

Джерело: TechRadar

Як свідчать запрошення, Xiaomi Mi 11 представлять для міжнародного ринку на тому ж заході, що і MIUI 12.5. Презентація фірмової оболонки відбудеться 8 лютого 2021 року.

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Цікаво, що разом із запуском Xiaomi Mi 11 за межами Китаю може також відбутися анонс просунутої версії – Xiaomi Mi 11 Pro.

Що цікавого у Xiaomi Mi 11

Нагадаємо, новий флагманський смартфон Xiaomi офіційно представила в Китаї наприкінці 2020 року. У продаж він надійшов 2 січня і став суперхітом – всього за 5 хвилин 1 січня куплено 350 тисяч апаратів.

Xiaomi Mi 11 отримав екран AMOLED з діагоналлю 6,81 дюйма. Дисплей підтримує частоту оновлення зображення 120 Гц і частоту опитування сенсорного шару 480 Гц.

Серцем пристрою став процесор Snapdragon 888. Основна камера тут 108-мегапіксельна з оптичною стабілізацією, додатково встановлені датчики зображення роздільною здатністю 13 і 5 Мп. Новинка працює під управлінням MIUI 12 на базі Android 11.