Вчені впевнені, що цей глобальний катаклізм знищив на планеті цілий сезон, обірвавши зиму в південній півкулі. Крім того, інцидент припинив роботу марсохода Opportunity, запущеного NASA.

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Пилова ковдра

Співробітник британського Відкритого університету Пол Стрітер говорить, що це була ідеальна можливість з'ясувати, як глобальні пилові бурі впливають на атмосферу марсіанських полюсів, оточених потужними потоками вітру взимку.

Разом із колегами по університету він провів аналіз даних з апаратів на орбіті Марса і кліматичної моделі планети, щоб зрозуміти масштаби впливу бурі на марсіанську атмосферу. Як з'ясувалося, катаклізм по-різному вплинув на північну і південну півкулі планети.

Шторм перемістив більшу частину пилової маси на південний полюс, знищивши холодний вихор і викликавши у всій півкулі прихід ранньої весни. Це виглядало так, ніби "ковдра" накрила планету і спричинила зігріваючий ефект. А в північній півкулі вплив бурі був не таким сильним – тут зміна сезонів пройшла, як і очікувалося.

Результати дослідження пан Стрітер оголосив на віртуальному засіданні Королівського астрономічного товариства у Великій Британії. Він зазначив, що марсіанські пилові бурі, подібні бурі 2018 року, залишаться предметом пильної уваги, а їх аналіз дозволить краще зрозуміти історію клімату планети.