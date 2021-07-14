Робот вперше зафільмував прозорого глибоководного восьминога: дивіться відео

Вчені з Інституту океанології Шмідта (США) опублікували відео, зроблене підводним роботом SuBastian в районі островів Фенікс. З його допомогою вперше вдалося отримати якісний відеозапис незвичайного восьминога, який живе на глибинах до кілометра та ніколи не підіймається в приповерхневі води, де його могли б спостерігати аквалангісти.

Вид восьминогів, який вдалося зафільмувати називається "скляним восьминогом": він дійсно в основному прозорий, за винятком прямокутних очей і частини нервової та травних систем. Через це у тварини сюрреалістичний зовнішній вигляд, який не має аналогів у тваринному світі.

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Що відомо про скляних восьминогів та чим вони цікаві

Vitreledonella richardi (офіційна назва істот) живуть на глибині від 1,0 до 0,2 кілометра, тому вивчати їх вкрай складно: глибше 100 метрів аквалангістам виключно важко працювати. Зазвичай настільки глибоководних створінь вивчають за їх останкам в шлунках хижаків, виловлених тралами, а безпосередні спостереження їх у природі – рідкісний успіх.

Цього разу дослідники використовували глибоководного робота, здатного вести спостереження навіть там, де це майже неможливо для людини.

У цього виду восьминогів практично прямокутні очі, мантія розміром близько 11 сантиметрів, а загальна довжина тіла – трохи менша ніж півметра для дорослих особин. Третє ліве щупальце самці використовують для запліднення. На жаль, про спосіб життя виду досі відомо мало.

Глибоководного скляного восьминога зафільмували на камеру: дивіться відео

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Чому восьминіг майже повністю прозорий

Найбільш імовірною причиною прозорості у багатьох морських видів вчені вважають маскування: чим менше чітко виражених та видних частин тіла, тим складніше їх виявити хижакам. У випадку зі скляним восьминогом маскування допомагає йому захиститися не лише від хижаків, але й від детального вивчення вченими.