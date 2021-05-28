"Ми відмовляємося від космосу Дикого Заходу", – глава Arianespace виступив проти Маска

Поки Ілон Маск веде численні юридичні війни в Америці, у Європі теж починає зріти незадоволення його агресивною економічно-космічною політикою.

Глава компанії Arianespace Стефан Ізраель на увесь світ звинуватив Ілона Маска в "монополізації космосу". Так Ізраель відреагував на план SpaceX вивести на навколоземну орбіту тисячі супутників Starlink. Свою думку глава Arianespace озвучив на конференції в Женеві, яка проводиться під егідою ООН, присвяченій цілям сталого космічного розвитку.

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Головний виконавчий директор Arianespace Стефан Ізраель / Фото Arianespace

Чим викликана така бурхлива реакція глави Arianespace

Однією з причин гострої реакції Стефана Ізраеля могло бути те, що Федеральна комісія зі зв’язку США (FCC) змінила для компанії SpaceX ліцензію на вивід супутників Starlink. Згідно з оновленою версією супутникам дозволили майже у два рази знизити орбіту.

Загальна кількість супутників Starlink на низькій навколоземній орбіті згідно з оновленою ліцензією складатиме понад 4 тисяч штук. Всього компанія дала запит на дозвіл розмістити близько 42 тисяч супутників на різних орбітах.

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Ми хочемо, щоб космос залишався доступним для людської діяльності. Ми відмовляємося від космосу Дикого Заходу. Насправді ми зобов'язані забезпечити, щоб низька орбіта над Землею була стійкою у довгостроковій перспективі,

– заявив на конференції глава Arianespace Стефан Ізраель

Також Ізраель відмітив, що близько 35% усіх супутників на орбіті належить Маску. Також Стефан додав, що за останні роки відбулося "кілька колізій" на орбіті й удвох випадках до "колізій" були причетні супутники Starlink.

Ймовірно, що під словом "колізії" Стефан Ізраель має на увазі небезпечні близькі прольоти супутників один коло одного, які не були заплановані.

Також виконавчий директор Arianespace сказав, що "дуже швидко ми можемо опинитися в катастрофічному сценарії, який зробить цю орбіту непрактичною".