Концерн Volkswagen претендує на статус лідера в темпах переходу на електротягу. До кінця десятиліття компанія збирається випустити не менше 70 моделей електромобілів.

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Що відбувається довкола саміту G7

Лідери країн-учасниць саміту G7 висловили свою підтримку ідеї якнайшвидшої відмови від теплоелектростанцій, що використовують вугілля. Попри це вони не виробили єдиного графіку повної відмови від експлуатації таких електростанцій. Було лише сказано, що процес завершиться десь в наступному десятилітті.

Активна електрифікація транспорту значно збільшить потребу в потужностях. Тому прискорювати відмову від використання електростанцій без достатньої кількості більш екологічних альтернатив лідери держав явно не поспішають.

Цього недостатньо, G7! Розчаровуючий підсумок. Ми повинні відмовитися від вугілля раніше!

– коментує результати саміту Герберт Діесс у своєму Twitter.

За його словами, заряджати електромобілі електрикою, що виробляється вугільними електростанціями – це нонсенс. Поширення таких авто має сенс тільки при переході на відновлювані джерела електроенергії.

Раніше глава концерну вже виступав з критикою на адресу німецької влади, яка не поспішає відмовлятися від використання вугільних теплоелектростанцій.